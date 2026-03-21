В Праге несколько тысяч человек вышли на митинг против правительства Бабиша

Тысячи людей собрались в центре столицы Чехии на митинг против политики правительства Андрея Бабиша.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает České Noviny.

Демонстрация проходит в пражском районе Летна. Протестующие начали собираться на улицах в 15:00 по местному времени.

Акцию "Мы не позволим украсть наше будущее" организовала ассоциация "Миллион моментов для демократии". По словам организаторов, мероприятие призвано привлечь внимание к опасности эрозии демократии и олигархизации общества, к которым Чехию ведет правительство Андрея Бабиша.

"Миллион моментов для демократии" организовала подобный митинг летом 2019 года в знак протеста против тогдашнего правительства Бабиша. Тогда, по данным организаторов, на акцию собралось около четверти миллиона человек.

Ожидается, что в митинге 21 марта примут участие от 200 000 до 400 000 человек. Вблизи места проведения демонстрации дежурят спасатели, пожарные и полиция.

Подобные масштабные протесты в нескольких городах Чехии состоялись в прошлом месяце. Тогда тысячи людей вышли на акции в поддержку президента страны Петра Павела в его конфликте с правительством Андрея Бабиша.

А предыдущий митинг в Праге заполнил две площади и собрал десятки тысяч человек. Это произошло после того, как в Чехии разразился скандал из-за конфликта между президентом и коалиционной партией "Автомобилисты за себя", которая настойчиво добивалась назначения в правительство скандального Филипа Турека.