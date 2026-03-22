В центре Стамбула мощный взрыв полностью разрушил два здания, под завалами остаются ещё 2 человека

В воскресенье мощный взрыв в одном из районов Стамбула полностью разрушил два здания, причиной могла стать утечка газа.

Об этом сообщает Anadolu, пишет "Европейская правда".

Взрыв произошел утром 22 марта на улице Эбе в районе Фатих, входящем в исторический центр города. Предварительно причиной называют утечку природного газа.

Под руинами двух зданий – соседних между собой одно– и двухэтажных домов – оказались девять человек. Семерых спасатели уже вытащили из-под завалов живыми, их госпитализировали.

На месте присутствуют многочисленные команды спасательных служб, медиков и полиции. Приехали также губернатор Стамбула, начальник управления полиции провинции и глава района Фатих.

По словам чиновников, необходимости в эвакуации жителей соседних зданий нет, жизнь спасенных из-под завалов не в опасности.

