Туск відреагував на дані про те, що Сійярто звітував РФ про засідання ЄС

Польський прем’єр-міністр Дональд Туск прокоментував інформацію, що з’явилась у ЗМІ, про те, що очільник МЗС Угорщини Петер Сійярто регулярно телефонував своєму російському колезі Сергєю Лаврову у перервах між засіданнями Ради ЄС та звітував йому про перебіг обговорень.

Про це Туск написав у своєму Х, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив очільник польського уряду, той факт, що Угорщина інформувала Росію про деталі переговорів на засіданнях ЄС не викликають здивування.

"Новина про те, що соратники Орбана докладно інформують Москву про засідання Ради ЄС, нікого не повинна дивувати. Ми вже давно мали на це підозри. Саме тому я беру слово лише тоді, коли це дійсно необхідно, і кажу лише те, що потрібно", – наголосив він.

Видання The Washington Post раніше повідомило, що Сійярто регулярно надавав Лаврову "живі звіти про те, що обговорювалося" на засіданнях ЄС, а також інформацію про можливі рішення.

Також повідомлялося, що за даними європейських розвідок, на тлі падіння рейтингів керівної партії "Фідес" російські спецслужби пропонували інсценувати замах на Орбана, щоб заручитися більшою підтримкою громадськості.