Туск отреагировал на сообщения о том, что Сийярто отчитывался перед РФ о заседаниях ЕС

Премьер-министр Польши Дональд Туск прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что глава МИД Венгрии Петер Сийярто регулярно звонил своему российскому коллеге Сергею Лаврову в перерывах между заседаниями Совета ЕС и отчитывался перед ним о ходе обсуждений.

Об этом Туск написал в своем X, сообщает "Европейская правда".

Как отметил глава польского правительства, тот факт, что Венгрия информировала Россию о деталях переговоров на заседаниях ЕС, не вызывает удивления.

"Новость о том, что соратники Орбана подробно информируют Москву о заседаниях Совета ЕС, никого не должна удивлять. У нас уже давно были на это подозрения. Именно поэтому я беру слово только тогда, когда это действительно необходимо, и говорю только то, что нужно", – подчеркнул он.

Издание The Washington Post ранее сообщило, что Сийярто регулярно предоставлял Лаврову "живые отчеты о том, что обсуждалось" на заседаниях ЕС, а также информацию о возможных решениях.

Также сообщалось, что, по данным европейских спецслужб, на фоне падения рейтингов правящей партии "Фидес" российские спецслужбы предлагали инсценировать покушение на Орбана, чтобы заручиться большей поддержкой общественности.