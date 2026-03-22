Мерц повідомив про розмову з Трампом: йшлося про Україну й Іран
Новини — Неділя, 22 березня 2026, 16:43 —
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, однією з тем якої стала Україна.
Про це очільник німецького уряду написав у своєму Х, повідомляє "Європейська правда".
За словами Мерца, також в ході його розмови Трампа йшлося про ситуацію в Ірані і Ізраїлі.
"Ми домовилися підтримувати тісний контакт. Наші переговори будуть продовжені найближчим часом", – додав він.
Також нещодавно стало відомо, що Мерц планує запросити президента США Дональда Трампа здійснити державний візит до Німеччини у вересні на тлі напруженості між Берліном та Вашингтоном через війну в Ірані.
Мерц також заявляв, що якби США проконсультувалися з Берліном щодо війни США та Ізраїлю проти Ірану, "ми б не радили йти цим шляхом".
