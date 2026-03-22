Мерц повідомив про розмову з Трампом: йшлося про Україну й Іран

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, однією з тем якої стала Україна.

Про це очільник німецького уряду написав у своєму Х, повідомляє "Європейська правда".

За словами Мерца, також в ході його розмови Трампа йшлося про ситуацію в Ірані і Ізраїлі.

"Ми домовилися підтримувати тісний контакт. Наші переговори будуть продовжені найближчим часом", – додав він.

Також нещодавно стало відомо, що Мерц планує запросити президента США Дональда Трампа здійснити державний візит до Німеччини у вересні на тлі напруженості між Берліном та Вашингтоном через війну в Ірані.

Мерц також заявляв, що якби США проконсультувалися з Берліном щодо війни США та Ізраїлю проти Ірану, "ми б не радили йти цим шляхом".