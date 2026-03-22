Мерц рассказал о разговоре с Трампом: речь шла об Украине и Иране

Канцлер Германии Фридрих Мерц провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, одной из тем которого стала Украина.

Об этом глава немецкого правительства написал в своем X, сообщает "Европейская правда".

По словам Мерца, также в ходе его разговора с Трампом речь шла о ситуации в Иране и Израиле.

"Мы договорились поддерживать тесный контакт. Наши переговоры будут продолжены в ближайшее время", – добавил он.

Также недавно стало известно, что Мерц планирует пригласить президента США Дональда Трампа совершить государственный визит в Германию в сентябре на фоне напряженности между Берлином и Вашингтоном из-за войны в Иране.

Мерц также заявлял, что если бы США проконсультировались с Берлином по поводу войны США и Израиля против Ирана, "мы бы не советовали идти по этому пути".