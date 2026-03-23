В администрации Трампа подсчитали, какую прибыль принесет России ослабление санкций

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что ослабление Вашингтоном санкций против российской нефти принесет Москве "незначительную" прибыль в размере около 2 миллиардов долларов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Бессент заявил в интервью CBS News.

Министр выразил убеждение, что ослабление нефтяных санкций способствует уменьшению доходов России, поскольку этот шаг стабилизирует мировые цены на нефть, а значит ограничивает потенциальные доходы Москвы.

По его словам, новые доходы РФ составляют 2 млрд долларов, что соответствует одному дню ее бюджета.

"Суть в том, что лучше? Получит ли Россия больше денег, если нефть стоит $150, и они получают 70% от этого, то есть $105, или если нефть остается ниже $100? То есть они получают меньше денег. Наш анализ показывает, что максимальная дополнительная сумма, которую Россия могла бы получить, составляет $2 миллиарда, что равно одному дню бюджета Российской Федерации", – сказал Бессент.

Он также заявил, что основным каналом экспорта российской нефти остается Китай, который покупает более 90%.

Напомним, 13 марта США сняли санкции с российской нефти, которая на данный момент уже находится на танкерах в море. Вашингтон аргументировал такой шаг глобальным ростом цен на нефть вследствие войны США и Израиля против Ирана и ударов последнего по многим странам Персидского залива, что фактически парализовало экспорт нефти из региона.

Ослабление санкций США против России раскритиковали официальные лица в Украине и странах Европы. Глава Европейского совета Антониу Кошта выразил обеспокоенность таким решением Вашингтона, заявив, что это увеличит ресурсы России для продолжения ее войны против Украины.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заверил, что американские санкции против российской нефти будут возобновлены, как только завершится кризис на Ближнем Востоке.

А 21 марта Министерство финансов США ослабило санкции против иранской нефти, которая по состоянию на 20 марта уже находилась в море.