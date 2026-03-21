США послабили санкції проти іранської нафти, яка вже перебуває в морі

Міністерство фінансів США видало тимчасовий дозвіл на продаж іранської нафти, яка вже перебуває в морі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив міністр фінансів США Скотт Бессент у мережі X.

Бессент пояснив, що послаблення санкцій є короткостроковим і стосується лише тієї іранської нафти, яка вже перебувала в танкера у морі станом на 20 березня. Він запевнив, що Іран матиме труднощі з доступом до отриманих доходів.

Такий крок, за словами міністра, допоможе стабілізувати світові ціни на енергетичному ринку. Загалом США розраховують, що це виведе на світові ринки близько 140 млн барелів нафти.

"Тимчасово розблокувавши ці наявні постачання для світу, Сполучені Штати швидко виведуть приблизно 140 мільйонів барелів нафти на світові ринки, розширивши обсяг світових енергоносіїв та допомагаючи зменшити тимчасовий тиск на постачання, спричинений Іраном. По суті, ми використовуватимемо іранські барелі проти Тегерана, щоб стримувати ціну на низькому рівні, продовжуючи операцію "Епічна лють"", – написав міністр.

Нагадаємо, минулого тижня США зняли санкції з російської нафти, яка станом на цей час вже перебуває на танкерах у морі. Вашингтон аргументував такий крок глобальним зростанням цін на нафту внаслідок війни США та Ізраїлю проти Ірану й ударів останнього по багатьох країнах Перської затоки, що фактично паралізувало експорт нафти з регіону.

Послаблення санкцій США проти Росії розкритикували посадовці в Україні та країнах Європи. Глава Європейської ради Антоніу Кошта висловив занепокоєння таким рішенням Вашингтона, заявивши, що це збільшить ресурси Росії для продовження її війни проти України.

Президент США Дональд Трамп натомість запевнив, що американські санкції проти російської нафти будуть відновлені, щойно завершиться криза на Близькому Сході.

Згодом Міністерство фінансів США пом’якшило нафтові санкції проти Венесуели на тлі намагань адміністрації президента Дональда Трампа знайти шляхи збільшення світових поставок нафти на тлі конфлікту з Іраном.