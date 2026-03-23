Полиция Лондона разыскивает трех подозреваемых в поджоге скорых еврейской организации

В Британии разыскивают трех человек в связи со скандальным поджогом автомобилей скорой помощи еврейской организации на севере Лондона этой ночью.

Об этом сообщает SkyNews, пишет "Европейская правда".

На камеры наблюдения попал момент начала пожара, на котором видно, как три человека, замаскировавшись капюшонами, подходят к первой машине. Один из них нес черное ведро, что-то достал из него и переставил ведро к соседнему авто. Вскоре после этого начался пожар, а троица скрылась с места происшествия.

Всего сгорели четыре машины скорой помощи, принадлежащие еврейской общественной службе. Из-за взрывов баллонов внутри горящих авто выбиты стекла в близлежащем здании.

Премьер Кир Стармер осудил инцидент как "шокирующий антисемитский поджог", подчеркнув, что в Британии нет места для антисемитизма, и призвал всех, кто может дать ценные показания, обращаться в полицию.

На прошлой неделе в Британии предъявили обвинения двум мужчинам, которых подозревают в слежке за британской еврейской общиной в интересах Ирана; это происходило еще до начала операции США и Израиля против Ирана.

В Нидерландах подозревают причастность Ирана к поджогу дверей синагоги в Роттердаме. В бельгийском городе расследуют взрыв в синагоге.