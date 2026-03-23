СМИ: Сийярто просил Лаврова помочь партии Фицо выиграть выборы в Словакии

Оппозиционный венгерский журналист Саболч Пани опубликовал стенограмму разговора главы МИД Венгрии Петера Сийярто с его российским коллегой Сергеем Лавровым, в которой говорилось о просьбе поспособствовать победе социал-демократов на выборах в Словакии.

Как пишет "Европейская правда", стенограмма опубликована на Facebook-странице журналиста.

Разговор состоялся в феврале 2020 года.

Согласно стенограмме, Сийярто обратился к министру иностранных дел России за помощью накануне выборов в Словакии в интересах социал-демократически-националистического правительства во главе с тогдашним премьер-министром Петером Пеллегрини.

"Как вы знаете, 29 февраля в Словакии состоятся выборы, и для нас очень важно, чтобы коалиция там продолжила свое существование. Я понимаю, что это может звучать странно из уст венгерских консерваторов, но мы надеемся на победу социал-демократов, поскольку они являются единственной рациональной силой в словацкой политике, которая действует без иностранного влияния", – сказал Сийярто Лаврову.

Стоит отметить, что Петер Пеллегрини, который сейчас является президентом Словакии, на момент разговора представлял словацких социал-демократов, партию Роберта Фицо, который возглавляет словацкое правительство сейчас. Пеллегрини сменил Фицо на посту премьера в 2018 году на фоне массовых протестов в связи с убийством журналиста-расследователя Яна Куцяка и его невесты.

"Если победит оппозиция, это будет трагедией для центральноевропейского сотрудничества. Важно также, чтобы Словацкая национальная партия спикера парламента Данко преодолела 5-процентный барьер. Мы надеемся, что им это удастся, но единственный шанс для продолжения коалиции – это победа правящей партии на выборах. Премьер-министр Пеллегрини был здесь вчера и сказал нам, что если бы ваш премьер-министр принял его, хотя бы на полчаса, это было бы большой помощью в победе на выборах", – продолжал Сийярто.

В связи с этим венгерский министр попросил российского организовать встречу словацкого и российского премьеров.

"Это большая просьба, но я передам ее премьер-министру", – ответил на это Лавров.

Стоит отметить, что партия Пеллегрини тогда проиграла выборы и оказалась в оппозиции, а Словацкая национальная партия не прошла в парламент. Однако Пеллегрини является президентом Словацкой Республики с 2024 года.

Как пишет Пани, разговор был записан службой национальной безопасности одной из стран Европейского Союза.

Журналист опубликовал стенограмму разговора Сийярто с Лавровым после того, как вышла публикация в проправительственном издании Mandiner, где утверждают, что к телефонным разговорам министра якобы получили доступ иностранные разведки с помощью оппозиционного журналиста Саболча Пани, работающего в Direkt36 и VSquare. "Соучастницей" назвали также Аниту Орбан, которая в случае победы оппозиционной "Тисы" может возглавить МИД Венгрии.

В статье говорится о том, что против Петера Сийярто ведется "крупная операция разведки".

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что факты прослушивания главы МИД Петера Сийярто были бы "серьезной атакой против Венгрии" и поручил проверить это – после статьи с такими утверждениями в проправительственном издании.

Напомним, в СМИ появилась информация, что ЕС исключает Венгрию из деликатных переговоров из-за опасений сливов России.