В команде соперника Орбана обещают расследовать связи Сийярто с Россией

Кандидатка в потенциальное правительство от оппозиционной венгерской партии "Тиса" Анита Орбан считает публикации с упоминанием её имени в проправительственных СМИ о "спецоперации спецслужб против главы МИД" попыткой отвлечь внимание от скандала с тем, что Сийярто мог раскрывать России детали конфиденциальных дискуссий в ЕС.

Как сообщает "Европейская правда", заявление она опубликовала в своем Facebook.

Анита Орбан, которая может возглавить МИД Венгрии в случае победы оппозиционной "Тисы" на выборах 12 апреля, назвала "безосновательной атакой" публикации в проправительственном издании, где заявили о якобы ее причастности к прослушиванию нынешнего министра иностранных дел Петера Сийярто иностранными спецслужбами.

"Правительственная пропаганда пытается отвлечь внимание от того факта, что Петер Сийярто регулярно докладывает главе МИД России Сергею Лаврову о том, что обсуждается за закрытыми дверями на заседаниях Европейского совета, тем самым предавая венгерские и европейские интересы… Это национальная трагедия, что внешняя политика Венгрии докатилась до такого при правлении "Фидес", – заявила Анита Орбан.

Она добавила, что в случае победы "Тисы" на выборах новое правительство "незамедлительно расследует связи Петера Сийярто с Россией, и мы немедленно восстановим суверенную внешнюю политику Венгрии".

Анита Орбан также прокомментировала высказывания в свой адрес в упомянутой публикации. По ее словам, в последние годы она практически не пересекалась с оппозиционным журналистом-расследователем Саболчем Пани.

"До 2010 года были разговоры о том, чтобы он присоединился к моей предвыборной команде, когда я собиралась баллотироваться как кандидат от "Фидеса". За последние два года мы виделись лишь дважды, из них один раз – на полях конференции. И, конечно же, я не обсуждала с ним или другими журналистами какие-либо потенциальные кадровые вопросы", – отметила она.

Напомним, недавно в проправительственном Mandiner вышла публикация на основе письма с аудиозаписями от анонимного источника, где утверждается, что к телефонным разговорам главы МИД Сийярто якобы получили доступ иностранные спецслужбы. В этом обвиняют оппозиционного журналиста Саболча Пани, "соучастницей" назвали также Аниту Орбан, и утверждают, что Пани якобы получил какие-то обещания влияния на кадровые назначения в МИД в случае победы "Тисы".

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что факты прослушивания главы МИД Петера Сийярто были бы "серьезной атакой против Венгрии" и поручил проверить это.

23 марта Пани опубликовал стенограмму разговора Сийярто с главой МИД РФ Лавровым в 2020 году, из которой следует, что он просил помочь партии Роберта Фицо выиграть выборы в Словакии.