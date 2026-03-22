В Ірані відповіли на ультиматум Трампа щодо Ормузької протоки

В Ірані заявили, що у разі ударів США по своїх електростанціях, як пригрозив Дональд Трамп, відповідатимуть новими ударами по американській і не тільки інфраструктурі на Близькому Сході.

Як повідомляє CNN за матеріалами іранських медіа, пише "Європейська правда", таку заяву озвучив речник центральної штаб-квартири Хатам аль-Анбія.

Речник заявив, що якщо США битимуть по паливно-енергетичній інфраструктурі Ірану, то Іран у відповідь битиме "по усій енергетичній, інформаційній інфраструктурі, інфраструктурі з опріснення води, що належить США і режиму у регіоні".

Потенційне пошкодження опріснювальних станцій є особливо серйозною загрозою для країн регіону, де вода є вкрай дефіцитним ресурсом.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп перед цим пригрозив бомбардуваннями електростанцій Ірану, якщо Тегеран протягом 48 годин не відновить свободу судноплавства через важливу для світового експорту нафти Ормузьку протоку.

Озвучений ним відлік спливає приблизно о 3 годині ночі 24 березня за Тегераном.

Раніше неофіційно з’явилась інформація, що в адміністрації зважують плани взяття під контроль важливого для Ірану острова Харг у Перській затоці, щоб примусити Тегеран відкрити прохід через Ормузьку протоку.

Як відомо, Трамп жорстко розкритикував європейських союзників за те, що вони не квапляться втрутитися на боці США, у тому числі для розблокування Ормузької протоки.

Французький президент Емманюель Макрон заявив, що Париж вивчає можливості розблокування Ормузької протоки через дії на рівні ООН.

Німецький канцлер Фрідріх Мерц заявив, що Німеччина може приєднатися до місії у Ормузькій протоці, якщо на це буде міжнародний мандат, та якщо питання буде скоординовано з державами Перської затоки.