Иран заявил, что Трамп лжет о диалоге с Тегераном

Иран опроверг факт какого-либо диалога с США, отвергнув заявления президента Дональда Трампа как попытку снизить цены на энергоносители, резко выросшие на фоне войны на Ближнем Востоке.

Об этом со ссылкой на МИД Ирана сообщило проправительственное иранское агентство Mehr News, пишет "Европейская правда".

Министерство иностранных дел Ирана объявило, что диалога между США и Тегераном нет, а заявления президента США "сделаны в рамках усилий по снижению цен на энергоносители и выигрышу времени для реализации его военных планов".

В иранском министерстве добавили, что в странах региона существуют инициативы по снижению напряженности. Однако Тегеран настаивает, что он не является стороной, начавшей эту войну, поэтому все просьбы по этому поводу следует передать в Вашингтон.

Трамп ранее заявил, что в течение последних двух дней США и Иран провели "хорошие и продуктивные" переговоры по двусторонним отношениям.

22 марта Трамп пригрозил бомбардировками электростанций Ирана, если Тегеран не восстановит свободу судоходства через важный для мирового экспорта нефти Ормузский пролив.

Теперь Трамп объявил о приостановке военных ударов по электростанциям и энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней.

В Иране в ответ на угрозы Трампа заявили, что в случае ударов США по его электростанциям ответит новыми ударами по американской и не только инфраструктуре на Ближнем Востоке.