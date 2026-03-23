ЗМІ: США поповнять запаси зброї Саудівської Аравії

Адміністрація Трампа схвалила запити на поповнення запасів зброї та боєприпасів для Саудівської Аравії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це стало відомо телеканалу CNN від поінформованого джерела.

За словами посадовця, адміністрація задовольнила запити Ер-Ріяду щодо поповнення запасів озброєння та боєприпасів.

США також схвалили передачу зброї через треті сторони, що відкрило союзникам можливість надсилати до Саудівської Аравії зброю американського виробництва зі своїх власних запасів.

Саудівська Аравія стурбована іранськими погрозами атакувати цивільну інфраструктуру регіону у відповідь на будь-які атаки США на інфраструктуру Ірану, сказав посадовець.

Він додавши, що між більшістю арабських держав Перської затоки, які зазнали атак з боку Ірану, існує тісна співпраця.

У січні адміністрація Трампа схвалила продаж 730 ракет Patriot для Саудівської Аравії в рамках угоди на суму 9 млрд доларів.

У листопаді Саудівська Аравія була визнана головним союзником США поза межами НАТО, що спростило постачання зброї до цієї країни.

Протягом вихідних адміністрація обійшла Конгрес, щоб прискорити продаж зброї на суму майже 8,4 млрд доларів Об’єднаним Арабським Еміратам, на суму 8 млрд доларів Кувейту та на суму 70,5 млн доларів Йорданії/

Раніше президент Трамп заявив, що протягом останніх двох днів США та Іран провели "хороші та продуктивні" переговори щодо двосторонніх відносин. Він також оголосив про призупинення військових ударів по електростанціях та енергетичній інфраструктурі Ірану на п’ять днів.

Іран заперечив будь-який діалог зі США, відкинувши заяви Трампа як спробу знизити ціни на енергоносії.

22 березня Трамп пригрозив бомбардуваннями електростанцій Ірану, якщо Тегеран не відновить свободу судноплавства через важливу для світового експорту нафти Ормузьку протоку.

В Ірані у відповідь на погрози Трампа заявили, що у разі ударів США по його електростанціях відповідатимуть новими ударами по американській і не тільки інфраструктурі на Близькому Сході.