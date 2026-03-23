СМИ: США пополнят запасы оружия Саудовской Аравии

Администрация Трампа одобрила запросы на пополнение запасов оружия и боеприпасов для Саудовской Аравии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом стало известно телеканалу CNN от информированного источника.

По словам чиновника, администрация удовлетворила запросы Эр-Рияда по пополнению запасов вооружения и боеприпасов.

США также одобрили передачу оружия через третьи стороны, что открыло союзникам возможность отправлять в Саудовскую Аравию оружие американского производства из своих собственных запасов.

Саудовская Аравия обеспокоена иранскими угрозами атаковать гражданскую инфраструктуру региона в ответ на любые атаки США на инфраструктуру Ирана, сказал чиновник.

Он добавил, что между большинством арабских государств Персидского залива, которые подверглись атакам со стороны Ирана, существует тесное сотрудничество.

В январе администрация Трампа одобрила продажу 730 ракет Patriot для Саудовской Аравии в рамках сделки на сумму 9 млрд долларов.

В ноябре Саудовская Аравия была признана главным союзником США вне НАТО, что упростило поставки оружия в эту страну.

В течение выходных администрация обошла Конгресс, чтобы ускорить продажу оружия на сумму почти 8,4 млрд долларов Объединенным Арабским Эмиратам, на сумму 8 млрд долларов Кувейту и на сумму 70,5 млн долларов Иордании.

Ранее президент Трамп заявил, что в течение последних двух дней США и Иран провели "хорошие и продуктивные" переговоры по двусторонним отношениям. Он также объявил о приостановлении военных ударов по электростанциям и энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней.

Иран отрицал любой диалог с США, отвергнув заявления Трампа как попытку снизить цены на энергоносители.

22 марта Трамп пригрозил бомбардировками электростанций Ирана, если Тегеран не восстановит свободу судоходства через важный для мирового экспорта нефти Ормузский пролив.

В Иране в ответ на угрозы Трампа заявили, что в случае ударов США по его электростанциям ответят новыми ударами по американской и не только инфраструктуре на Ближнем Востоке.