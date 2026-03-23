В Іспанії назвали атаки Ізраїлю на Ліван порушенням міжнародного права

Іспанський уряд засудив Ізраїль за удари по мостах і житлових будинках у Лівані.

Про це пише Sky News.

Як зазначається, міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що список військових цілей у Лівані було розширено і до нього включено всі мости через річку Літані.

Відтак уряд Іспанії засудив Ізраїль за удари та назвав їх "грубим та умисним порушенням міжнародного гуманітарного права".

"Цивільна інфраструктура, включно із житловими будинками та медичними закладами, згідно з міжнародним правом ніколи не може вважатися військовими цілями. Такі дії порушують найосновніші принципи міжнародного гуманітарного права, знищуючи життя невинних цивільних осіб", – заявили в Іспанії.

Уряд наголосив, що "категорично підтверджує своє засудження будь-яких спроб ізолювати та розділити територію Лівану".

Нагадаємо, Іспанія не дозволила США використовувати свої військові бази, які спільно експлуатуються двома країнами, для американських ударів по Ірану.

Через це американський президент Дональд Трампа пригрозив повністю зупинити торгівлю з європейською країною.

Водночас прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес засудив дії Трампа проти Ірану, заявивши, що вони суперечать міжнародному праву.

