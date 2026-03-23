В Испании назвали атаки Израиля на Ливан нарушением международного права

Испанское правительство осудило Израиль за удары по мостам и жилым домам в Ливане.

Об этом пишет Sky News, передает "Европейская правда".

Как отмечается, министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что список военных целей в Ливане был расширен и в него включены все мосты через реку Литани.

В связи с этим правительство Испании осудило Израиль за удары и назвало их "грубым и умышленным нарушением международного гуманитарного права".

"Гражданская инфраструктура, включая жилые дома и медицинские учреждения, согласно международному праву никогда не может считаться военными целями. Такие действия нарушают основные принципы международного гуманитарного права, уничтожая жизни невинных гражданских лиц", – заявили в Испании.

Правительство подчеркнуло, что "категорически подтверждает свое осуждение любых попыток изолировать и разделить территорию Ливана".

Напомним, Испания не разрешила США использовать свои военные базы, которые совместно эксплуатируются двумя странами, для американских ударов по Ирану.

Из-за этого американский президент Дональд Трамп пригрозил полностью прекратить торговлю с европейской страной.

В то же время премьер-министр Испании Педро Санчес осудил действия Трампа против Ирана, заявив, что они противоречат международному праву.

Подробнее читайте в материале "ЕвроПравды": Санчес против Трампа: какие риски и выгоды принес премьеру Испании конфликт с США