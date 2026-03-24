36% венгров считают, что партия Орбана победит на выборах

Все еще значительная часть венгров считают, что партия премьера Виктора Орбана "Фидес" победит на выборах 12 апреля, несмотря на отставание в опросах от оппозиционной "Тисы".

Об этом, как пишет "Европейская правда", свидетельствуют ранее не опубликованные данные опроса, проведенного Исследовательским центром 21 в начале марта по заказу 24.hu, которые приводит Telex.

Согласно ранее представленным данным опроса о партийных предпочтениях, партия "Тиса" лидирует с 38% против 30%, однако свежие данные показывают гораздо меньший разрыв в вопросах электоральных ожиданий, то есть в том, кого респонденты считают потенциальным победителем выборов.

Так, по мнению 38% избирателей, выборы выиграет партия "Тиса", но 36% избирателей все равно считают, что победителем станет "Фидес".

86% избирателей "Тисы" уверены в ее победе, и только 3% считают, что победит "Фидес". На стороне правительственных партий еще большая уверенность: 90% избирателей "Фидес" ожидают успеха, но избиратели меньших партий и беспартийные также считают, что "Фидес" имеет гораздо больше шансов. Однако доля тех, кто не смог или не захотел ответить на этот вопрос, является высокой – 26%.

В опросе также задавался вопрос, за кого, по мнению респондента, проголосовало бы большинство его знакомых. Здесь результаты оказались гораздо более четкими: 43% опрошенных ответили, что большинство их знакомых поддерживает партию "Тиса", и только 24% сказали, что их знакомые отдают предпочтение партии "Фидес". 29% не смогли или не захотели ответить на этот вопрос.

Лидер венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр заявил, что в случае победы на парламентских выборах 12 апреля он уволит ключевых соратников премьер-министра Виктора Орбана.

Накануне председатель парламентской фракции венгерской оппозиционной партии "Йоббик" Ласло Дьердь Лукач снял свою кандидатуру в одномандатном округе №3 на выборах, которые должны состояться 12 апреля.