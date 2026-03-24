Латвия и Украина усилят стратегическое партнерство для развития оборонной промышленности

В понедельник, 23 марта, Латвия подписала меморандум о взаимопонимании с ведущими украинскими предприятиями и организациями оборонной промышленности.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили в Минобороны Латвии.

Целью соглашения является налаживание тесного долгосрочного сотрудничества между двумя странами, что будет способствовать совместному росту оборонной промышленности.

Меморандум предусматривает предоставление целевой государственной поддержки украинским компаниям, которые планируют начать или расширить свою деятельность в Латвии. Этот процесс будет координировать Латвийское агентство инвестиций и развития в тесном сотрудничестве с Министерством экономики и Министерством обороны.

Партнерство направлено на создание совместной экосистемы оборонной промышленности, которая будет способствовать технологическому обмену и экономическому росту в обеих странах.

"Боевой опыт украинской оборонной промышленности и технологический потенциал Латвии – это мощное сочетание. Подписанный меморандум – это не просто формальное соглашение. Это практический инструмент для нас, чтобы вместе создавать инновационные решения, которые усилят безопасность обеих стран и способности вооруженных сил. Латвия становится стабильной базой для украинских компаний в Европе, одновременно растет наш собственный промышленный потенциал", – заявил латвийский министр обороны Андрис Спрудс.

В ведомстве отметили, что этот шаг является значительным дополнением к предыдущей поддержке Украины со стороны Латвии, закладывая основу для новых инноваций, привлечения инвестиций и укрепления регионального потенциала безопасности.

Недавно Служба госбезопасности Латвии предупредила, что уровень агрессивности России в этом году останется высоким с тенденцией к росту.

Кроме того, Бюро по защите конституции Латвии опубликовало отчет, в котором говорилось, что Россия пока не создает Латвии прямой военной угрозы, однако ряд признаков указывает на потенциальные планы в долгосрочной перспективе.

Комментируя этот отчет, латвийский президент Эдгарс Ринкевичс заявил, что у Латвии нет необходимости в каких-то особых дополнительных мерах безопасности.