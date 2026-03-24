Президент Литвы о заблудившемся БпЛА: никто не может гарантировать, что такое не повторится

Президент Литвы Гитанас Науседа отметил, что падение на территории Литвы беспилотника является следствием войны России против Украины, и что пока она продолжается, такие случаи могут повторяться.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

Комментируя инцидент с беспилотником пока неназванного типа, который упал на замерзшем озере и взорвался в приграничном с Беларусью Варенском районе, литовский президент отметил, что это следствие продолжающейся агрессии России против Украины.

"К сожалению, нужно признать, что дроны и российские, и украинские могут сбиваться с курса на основную цель и создавать угрозы для соседних стран... Никто не может гарантировать, что такого не повторится в будущем – ни мы, ни Польша, ни другие государства", – сказал Науседа.

Он акцентировал, что Литве нужно сосредоточиться на развитии возможностей обнаружения БпЛА. "Пока мы видим, что наш охват недостаточен, когда дроны летят на малых высотах, до 300 метров. Именно это произошло в этом случае", – отметил президент.

Он отметил, что Литва уже имеет планы совершенствования защиты от БпЛА, но все это требует времени и ресурсов.

Гитанас Науседа отметил также, что даже Украина с ее опытом и постоянным технологическим совершенствованием не может обеспечить на 100% перехват вражеских беспилотников.

Как стало известно, утром 23 марта в Литву залетел беспилотник, вероятно, с территории Беларуси, и взорвался над озером Лависас в более чем 20 км от границы. Литовские радары не зафиксировали его.

В Минобороны Литвы предполагали, что это украинский дрон из числа тех, что летел атаковать цели на территории РФ и заблудился под влиянием РЭБ.

Впоследствии премьер Литвы подтвердила, что речь идет именно об украинском беспилотнике, очевидно одном из тех, что летели атаковать Приморск под Санкт-Петербургом.