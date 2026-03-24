В уряді Словаччині прокоментували контакти Сійярто і Лаврова щодо словацьких виборів

Міністр інвестицій Словаччини Самуель Мігаль назвав неприємними повідомлення щодо чинного президента Петера Пеллегріні, який у 2020 році був прем’єром і мав організувати зустріч у Кремлі через Угорщину.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Dennik N.

Міністр заявив, що у 2020 році в Україні "не було війни", тому зустріч у Москві не була такою проблемою. "Але я не хочу в даному випадку ні захищати, ні критикувати", – додав Мігаль, який раніше входив до партії "Голос" Пеллегріні, яку той створив після відокремлення від Smer Роберта Фіцо, який керує словацьким урядом у наші дні.

За словами Мігаля, вплив на вибори завжди був і буде.

"Наскільки я пам'ятаю з "Голосу", там, напевно, були якісь такі заходи, щоб була підтримка з боку Угорщини", – сказав міністр інвестицій.

Міністр охорони здоров'я Каміл Шашко, також з "Голосу", нічого не сказав про Пеллегріні, коли його запитали про це. Міністр пояснює, що в той час працював у приватному секторі, а тому не може це коментувати.

"Я знаю Петера Пеллегріні особисто як коректну, справедливу людину", – сказав Шашко, додавши, що Пеллегріні поважають як політика за кордоном.

"Він точно не потребує, щоб хтось, особливо з-за кордону, за нього все влаштовував, домовлявся. Я думаю, що він чудово пристосований і має навички, щоб влаштувати все самому, коли йому щось потрібно", – зазначив він, додавши, що у нього немає додаткової інформації про цю справу.

Опозиційний угорський журналіст Саболч Пані напередодні опублікував стенограму розмови глави МЗС Угорщини Петера Сійярто з його російським колегою Сергєєм Лавровим, в якій ішлося про прохання посприяти перемозі соціал-демократів на виборах у Словаччині.

Варто зазначити, що партія Пеллегріні тоді програла вибори і опинилася в опозиції, а Словацька національна партія не пройшла до парламенту. Однак Пеллегріні є президентом Словацької Республіки з 2024 року.

Видання The Washington Post раніше повідомило, що міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто регулярно надавав главі МЗС РФ Лаврову "живі звіти про те, що обговорювалося" на засіданнях ЄС, а також інформацію про можливі рішення.

Також у ЗМІ з’явилась інформація, що ЄС виключає Угорщину з делікатних переговорів через побоювання зливів Росії.