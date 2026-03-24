В правительстве Словакии прокомментировали контакты Сийярто и Лаврова по словацким выборам

Министр инвестиций Словакии Самуэль Мигаль назвал неприятными сообщения в отношении действующего президента Петера Пеллегрини, который в 2020 году был премьером и должен был организовывать встречу в Кремле через Венгрию.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Dennik N.

Министр заявил, что в 2020 году в Украине "не было войны", поэтому встреча в Москве не была такой проблемой. "Но я не хочу в данном случае ни защищать, ни критиковать", – добавил Мигаль, ранее входивший в партию "Голос" Пеллегрини, которую тот создал после отделения от Smer Роберта Фицо, возглавляющего словацкое правительство в наши дни.

По словам Мигаля, влияние на выборы всегда было и будет.

"Насколько я помню из "Голоса", там, наверное, были какие-то такие меры, чтобы была поддержка со стороны Венгрии", – сказал министр инвестиций.

Министр здравоохранения Камил Шашко, также из "Голоса", ничего не сказал о Пеллегрини, когда его спросили об этом. Министр объясняет, что в то время работал в частном секторе, а потому не может это комментировать.

"Я знаю Петера Пеллегрини лично как корректного, справедливого человека", – сказал Шашко, добавив, что Пеллегрини уважают как политика за рубежом.

"Он точно не нуждается, чтобы кто-то, особенно из-за рубежа, за него все устраивал, договаривался. Я думаю, что он прекрасно приспособлен и имеет навыки, чтобы устроить все самому, когда ему что-то нужно", – сказал он, добавив, что у него нет дополнительной информации об этом деле.

Оппозиционный венгерский журналист Саболч Пани накануне опубликовал стенограмму разговора главы МИД Венгрии Петера Сийярто с его российским коллегой Сергеем Лавровым, в которой говорилось о просьбе поспособствовать победе социал-демократов на выборах в Словакии.

Стоит отметить, что партия Пеллегрини тогда проиграла выборы и оказалась в оппозиции, а Словацкая национальная партия не прошла в парламент. Однако Пеллегрини является президентом Словацкой Республики с 2024 года.

Издание The Washington Post ранее сообщило, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто регулярно предоставлял главе МИД РФ Лаврову "живые отчеты о том, что обсуждалось" на заседаниях ЕС, а также информацию о возможных решениях.

Также в СМИ появилась информация, что ЕС исключает Венгрию из деликатных переговоров из-за опасений сливов России.