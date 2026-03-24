Фіцо не бачить проблем у домовленості Лаврова та Сійярто щодо словацьких виборів

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що не бачить нічого дивного в тому, що міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто допоміг організувати візит тодішнього очільника уряду Петера Пеллегріні до Москви, аби посприяти його перемозі на виборах.

Слова Фіцо, як пише "Європейська правда", наводить Dennik N.

Варто зазначити, що партія "Курс – соціальна демократія", до якої у 2020 році належав Пеллегріні, і яку нині очолює чинний прем'єр-міністр Роберт Фіцо, тоді програла вибори й опинилася в опозиції.

Фіцо заявив, що не мав інформацію про передвиборчу стратегію Пеллегріні, зокрема і щодо його візиту в Москву.

"У 2020 році я практично не існував у політиці, тому не маю підстав коментувати це", – додав чинний прем’єр-міністр.

Водночас він заявив, що не вважає цей випадок втручанням у словацькі вибори.

"Порушення правил – це коли британське Міністерство закордонних справ наймає фірму, і ця фірма платить інфлюенсерам, акторам у Словаччині, щоб вони допомагали "Прогресивній Словаччині", – заявив Фіцо.

Глава словацького уряду також стверджує, що не бачив доказів того, що очільник МЗС Угорщини Петер Сійярто телефонував російському колезі Сергєю Лаврову під час засідань ЄС.

"Нехай кожен телефонує, кому хоче. Я не телефонував і не маю наміру робити такі дзвінки, жодних доказів я не бачив", – заявив Фіцо.

Нагадаємо, днями опозиційний угорський журналіст Саболч Пані опублікував стенограму розмови глави МЗС Угорщини Петера Сійярто з його російським колегою Сергєєм Лавровим, в якій ішлося про прохання посприяти перемозі соціал-демократів на виборах у Словаччині.

Міністр інвестицій Словаччини Самуель Мігаль назвав неприємними повідомлення щодо чинного президента Петера Пеллегріні, який у 2020 році був прем’єром і мав організувати зустріч у Кремлі через Угорщину.