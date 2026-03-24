Фицо не видит проблем в договоренности Лаврова и Сийярто по словацким выборам

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не видит ничего удивительного в том, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто помог организовать визит тогдашнего главы правительства Петера Пеллегрини в Москву, чтобы помочь его победе на выборах.

Слова Фицо, как пишет "Европейская правда", приводит Dennik N.

Стоит отметить, что партия "Курс – социальная демократия", к которой в 2020 году принадлежал Пеллегрини и которую сейчас возглавляет действующий премьер-министр Роберт Фицо, тогда проиграла выборы и оказалась в оппозиции.

Фицо заявил, что не располагал информацией о предвыборной стратегии Пеллегрини, в том числе и относительно его визита в Москву.

"В 2020 году я практически не существовал в политике, поэтому не имею оснований комментировать это", – добавил действующий премьер-министр.

В то же время он заявил, что не считает этот случай вмешательством в словацкие выборы.

"Нарушение правил – это когда британское Министерство иностранных дел нанимает фирму, и эта фирма платит инфлюенсерам, актерам в Словакии, чтобы они помогали "Прогрессивной Словакии", – заявил Фицо.

Глава словацкого правительства также утверждает, что не видел доказательств того, что глава МИД Венгрии Петер Сийярто звонил российскому коллеге Сергею Лаврову во время заседаний ЕС.

"Пусть каждый звонит, кому хочет. Я не звонил и не намерен делать такие звонки, никаких доказательств я не видел", – заявил Фицо.

Напомним, на днях оппозиционный венгерский журналист Саболч Пани опубликовал стенограмму разговора главы МИД Венгрии Петера Сийярто с его российским коллегой Сергеем Лавровым, в которой говорилось о просьбе поспособствовать победе социал-демократов на выборах в Словакии.

Министр инвестиций Словакии Самуэль Мигаль назвал неприятными сообщения о действующем президенте Петере Пеллегрини, который в 2020 году был премьером и должен был организовать встречу в Кремле через Венгрию.