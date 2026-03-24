Туск – про контакти Сійярто із Лавровим під час закритих засідань ЄС: "Яка ганьба"

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск прокоментував слова міністра закордонних справ Угорщини щодо того, що він регулярно контактує зі своїм російським колегою Сергєєм Лавровим під час закритих засідань ЄС.

Про це Туск написав у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Як відомо, у вівторок, 24 березня, Сійярто підтвердив факт дзвінків, стверджуючи, що рішення ЄС щодо енергетики, автомобільної промисловості та безпеки безпосередньо впливають на відносини Угорщини з партнерами поза межами Євросоюзу.

"Міністр закордонних справ уряду Орбана підтвердив, що він систематично інформував Москву про те, про що лідери ЄС говорили за закритими дверима. Яка ганьба", – заявив Туск.

Видання The Washington Post раніше повідомило, що міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто регулярно надавав главі МЗС РФ Лаврову "живі звіти про те, що обговорювалося" на засіданнях ЄС, а також інформацію про можливі рішення.

Також у ЗМІ з’явилась інформація, що ЄС виключає Угорщину з делікатних переговорів через побоювання зливів Росії.

Тим часом в угорській опозиційній партії "Тиса" пообіцяли у разі перемоги на виборах негайно розслідувати зв’язки Петера Сійярто з Росією.