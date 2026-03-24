Туск о контактах Сийярто с Лавровым во время закрытых заседаний ЕС: "Какой позор"

Премьер-министр Польши Дональд Туск прокомментировал слова министра иностранных дел Венгрии о том, что он регулярно контактирует со своим российским коллегой Сергеем Лавровым во время закрытых заседаний ЕС.

Об этом Туск написал в социальной сети X, передает "Европейская правда".

Как известно, во вторник, 24 марта, Сийярто подтвердил факт звонков, утверждая, что решения ЕС по энергетике, автомобильной промышленности и безопасности напрямую влияют на отношения Венгрии с партнерами за пределами Евросоюза.

"Министр иностранных дел правительства Орбана подтвердил, что он систематически информировал Москву о том, о чем лидеры ЕС говорили за закрытыми дверями. Какой позор", – заявил Туск.

Издание The Washington Post ранее сообщило, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто регулярно предоставлял главе МИД РФ Лаврову "живые отчеты о том, что обсуждалось" на заседаниях ЕС, а также информацию о возможных решениях.

Также в СМИ появилась информация, что ЕС исключает Венгрию из деликатных переговоров из-за опасений утечек в Россию.

Между тем в венгерской оппозиционной партии "Тиса" пообещали в случае победы на выборах немедленно расследовать связи Петера Сийярто с Россией.