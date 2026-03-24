Трамп: в Иране не осталось лидеров, но мы общаемся с "нужными людьми"

Новости — Вторник, 24 марта 2026, 20:32 — Ольга Ковальчук

Президент США Дональд Трамп заявил, что в Иране не осталось лидеров, с которыми можно вести переговоры, но, несмотря на это, Вашингтон ведет переговоры с "нужными людьми" в стране.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Трамп заявил во время пресс-брифинга в Белом доме.

Американский президент перечислял успехи военных США во время операции в Иране. Он заявил, что у Тегерана не осталось морских и воздушных сил, средств противовоздушной обороны, радаров и лидеров, поэтому Вашингтону не с кем вести переговоры.

При этом Трамп сказал, что Соединенные Штаты ведут переговоры с "нужными людьми", которые хотят заключить соглашение.

"Не осталось лидеров. Никто не знает, с кем говорить. Но мы на самом деле разговариваем с нужными людьми, и они так сильно хотят заключить соглашение. Вы даже не представляете, как сильно они хотят заключить сделку. И мы увидим, что будет дальше", – сказал глава Белого дома.

Накануне американский президент объявил о приостановке военных ударов по электростанциям и энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней после "продуктивных" переговоров с Тегераном.

Впоследствии в Иране опровергли любой диалог с США, отвергнув заявления президента Дональда Трампа как попытку снизить цены на энергоносители, которые резко выросли на фоне войны на Ближнем Востоке.

Издание Axios сообщило, что США и группа стран Ближнего Востока обсуждают возможность проведения мирных переговоров на высоком уровне с Ираном уже в четверг, 26 марта, но все еще ждут ответа от Тегерана.

24 марта стало известно, что Пентагон планирует развернуть на Ближнем Востоке дополнительную бригадную боевую группу из состава элитной 82-й воздушно-десантной дивизии. Это открывает США путь для попытки открыть проход через Ормузский пролив, захватить стратегические острова или побережье Ирана или начать миссию по захвату высокообогащенного урана.

