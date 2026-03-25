ЗМІ: генсек НАТО розсердив Європу підтримкою війни Трампа в Ірані

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте розізлив європейські столиці своєю беззастережною підтримкою війни Дональда Трампа в Ірані, в той час як континент бореться з енергетичним шоком, спричиненим конфліктом.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у матеріалі Financial Times на основі спілкування з європейськими дипломатами.

Припущення Марка Рютте про те, що європейські союзники врешті-решт об'єднаються, щоб дослухатися до заклику президента США розмістити військово-морські сили в Ормузькій протоці, роздратувало посадовців у кількох європейських столицях, повідомили дипломати.

"Це ставить нас у дуже незручне становище", – сказав один із дипломатів ЄС. "Ми хочемо продемонструвати готовність, але правда і те, що ми не в змозі втрутитися [в конфлікт] у будь-який спосіб", – додав він.

Занепокоєння багатьох європейських столиць через конфлікт, який посіяв хаос на Близькому Сході і спричинив різке зростання цін на нафту і газ, різко контрастує з коментарями Рютте, який зазвичай намагається заспокоїти і похвалити Трампа у прагненні утримати США у військовому альянсі.

"Він робить це, щоб убезпечити весь світ", – сказав Рютте в неділю про рішення Трампа бомбити Іран. "Цілком логічно, що європейським країнам знадобиться кілька тижнів, щоб зібратися разом", – додав він, маючи на увазі вимогу американського лідера до союзників по НАТО приєднатися до армади для супроводу кораблів через Ормузьку протоку, яку заблокував Іран.

Троє європейських дипломатів з країн-членів НАТО заявили, що вони стурбовані розбіжностями між коментарями Рютте та більшістю європейських столиць. Хоча вони не бачать причин для прямої критики Трампа, вони також не згодні зі схваленням його рішення розпочати війну, сказали вони.

Представник НАТО повідомив FT: "НАТО не бере участі у війні в Ірані, але уважно стежить за ситуацією, щоб убезпечити союзників. Генеральний секретар постійно обмінюється думками з лідерами країн-членів Альянсу".

Деякі європейські столиці, на чолі з Парижем, висловили готовність потенційно взяти участь у військово-морському патрулюванні протоки після закінчення війни, щоб захистити приблизно п'яту частину всіх світових поставок нафти і газу.

Водночас деякі європейські посадовці в приватних розмовах виступають проти того, щоб називати конфлікт "не нашою війною", зважаючи на його значний вплив на ціни на нафту і газ, що призводить до зростання витрат для домогосподарств і бізнесу по всій Європі.

"Наслідки – наші, тому конфлікт – наш", – сказав один посадовець, додавши, що багато столиць контактують з країнами Близького Сходу, які постраждали від війни, щоб знайти дипломатичне рішення.

Напруженість щодо вирішення конфлікту і позиції Трампа зростає в той час, коли держсекретар США Марко Рубіо в п'ятницю вирушає до Франції на переговори з колегами з G7, щоб "обговорити спільні проблеми безпеки і можливості для співпраці", як заявили в Держдепартаменті США.

Після відмови низки країн НАТО взяти участь в операції для розблокування проходу Ормузькою протокою Трамп накинувся на них з критикою. Одночасно він стверджував, що Штати "не потребують допомоги" у цьому завданні.

Президент США також назвав НАТО "паперовим тигром" і заявив, що Сполучені Штати запам’ятають цей крок з боку союзників.