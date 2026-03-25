СМИ: генсек НАТО разозлил Европу поддержкой войны Трампа в Иране

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте разозлил европейские столицы своей безоговорочной поддержкой войны Дональда Трампа в Иране, в то время как континент борется с энергетическим шоком, вызванным конфликтом.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в материале Financial Times на основе общения с европейскими дипломатами.

Предположение Марка Рютте о том, что европейские союзники в конце концов объединятся, чтобы прислушаться к призыву президента США разместить военно-морские силы в Ормузском проливе, разозлило чиновников в нескольких европейских столицах, сообщили дипломаты.

"Это ставит нас в очень неудобное и неловкое положение", – сказал один из дипломатов ЕС. "Мы хотим продемонстрировать готовность, но правда и то, что мы не в состоянии вмешаться [в конфликт] любым способом", – добавил он.

Беспокойство многих европейских столиц из-за конфликта, который посеял хаос на Ближнем Востоке и вызвал резкий рост цен на нефть и газ, резко контрастирует с комментариями Рютте, который обычно пытается успокоить и похвалить Трампа, стараясь удержать США в военном альянсе.

"Он делает это, чтобы обезопасить весь мир", – сказал Рютте в воскресенье о решении Трампа бомбить Иран. "Вполне логично, что европейским странам понадобится несколько недель, чтобы собраться вместе", – добавил он, имея в виду требование американского лидера к союзникам по НАТО присоединиться к армаде для сопровождения кораблей через Ормузский пролив, который заблокировал Иран.

Трое европейских дипломатов из стран-членов НАТО заявили, что они обеспокоены расхождениями между комментариями Рютте и большинством европейских столиц. Хотя они не видят причин для прямой критики Трампа, они также не согласны с одобрением его решения начать войну, сказали они.

Представитель НАТО сообщил FT: "НАТО не участвует в войне в Иране, но внимательно следит за ситуацией, чтобы обезопасить союзников. Генеральный секретарь постоянно обменивается мнениями с лидерами стран-членов Альянса".

Некоторые европейские столицы, во главе с Парижем, выразили готовность потенциально принять участие в военно-морском патрулировании пролива после окончания войны, чтобы защитить примерно пятую часть всех мировых поставок нефти и газа.

В то же время некоторые европейские чиновники в частных разговорах выступают против того, чтобы называть конфликт "не нашей войной", учитывая его значительное влияние на цены на нефть и газ, что приводит к росту расходов для домохозяйств и бизнеса по всей Европе.

"Последствия – наши, поэтому конфликт – наш", – сказал один чиновник, добавив, что многие столицы контактируют со странами Ближнего Востока, пострадавшими от войны, чтобы найти дипломатическое решение.

Напряженность вокруг решения конфликта и позиции Трампа растет в то время, когда госсекретарь США Марко Рубио в пятницу отправляется во Францию на переговоры с коллегами из G7, чтобы "обсудить общие проблемы безопасности и возможности для сотрудничества", как заявили в Госдепартаменте США.

После отказа ряда стран НАТО принять участие в операции для разблокирования прохода через Ормузский пролив Трамп набросился на них с критикой. Одновременно он утверждал, что Штаты "не нуждаются в помощи" в этой задаче.

Президент США также назвал НАТО "бумажным тигром" и заявил, что США запомнят этот шаг со стороны союзников.