Президент Латвии подтвердил, что на территории страны упал украинский дрон

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс подтвердил, что дрон, залетевший с территории РФ и затем разбившийся на латвийской территории, был украинским.

Как сообщает "Европейская правда", заявление латвийского президента приводит Delfi.

В контексте инцидента с дроном Ринкевичс отметил, что на этот раз подробную информацию о том, что произошло, получили вовремя.

"Даже несколько раньше, чем хотелось бы при обычном рабочем ритме – около 4 часов утра", – рассказал он.

По словам президента Латвии, информация, имеющаяся в распоряжении латвийских ответственных служб, позволяет подтвердить – залетевший дрон был украинским.

"Беспилотник был частью операции, координируемой Украиной, против объектов на территории России", – сказал Ринкевичс.

Он также добавил, что этот инцидент подтвердил, что приоритет – укрепление противовоздушной обороны, особенно на границе – определен правильно.

"К сожалению, мы не можем исключить повторения таких инцидентов и в будущем. И это требует от Вооруженных сил, от Министерства обороны, от служб Министерства внутренних дел еще больше сосредоточиться на том, как уже сейчас развивать систему, которая не будет дорогой, но позволит нейтрализовать дроны", – сказал президент.

Он также добавил, что пока не считает нужным созывать внеочередное заседание Совета по вопросам национальной безопасности, и отметил, что нужно продолжать работу над укреплением противовоздушной обороны.

Как сообщалось, беспилотник, сбившийся с курса, врезался в ночь на среду в дымовую трубу электростанции в Аувере в Эстонии.

Также сообщалось о падении дрона на территории Латвии.

А 23 марта в Литву залетел беспилотник, вероятно, с территории Беларуси, и взорвался на озере Лависас в более чем 20 км от границы. Литовские радары не зафиксировали его.

Премьер Литвы подтвердила, что речь идет именно об украинском беспилотнике, очевидно, одном из тех, что летели атаковать Приморск под Санкт-Петербургом.