В ЕС запустили процесс присоединения к числу учредителей Спецтрибунала за агрессию РФ

Еврокомиссия приняла предложение о начале процесса присоединения Европейского Союза к числу учредителей Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили в Еврокомиссии.

Как только государства-члены утвердят это предложение, Еврокомиссия сможет сообщить о намерении ЕС присоединиться к Трибуналу в качестве члена-учредителя. После этого ЕС будет играть центральную роль в деятельности трибунала, в том числе как член Руководящего комитета, который будет руководить Специальным трибуналом.

Специальный трибунал будет иметь мандат на преследование высшего политического и военного руководства за преступление агрессии против Украины. Он создается в рамках Совета Европы после подписания 25 июня 2025 года соглашения между Украиной и Советом Европы об учреждении Специального трибунала.

"Правосудие для жертв агрессии – это лучший путь к длительному миру. Стремление к правосудию также является сдерживающим фактором для потенциальных агрессоров. Во время, когда международное право находится под историческим давлением, правильным ответом является большая подотчетность, а не меньшая. Налаживание правового процесса – как мы сейчас делаем для Украины – требует времени, усилий и как можно более широкой международной поддержки, но оно того стоит", – заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

ЕС сыграл ведущую роль в разработке основополагающих правовых текстов Специального трибунала, которые были политически одобрены международной коалицией государств и международных организаций 9 мая 2025 года.

Комиссия также поддерживает привлечение к ответственности за преступление агрессии через Международный центр судебного преследования преступления агрессии против Украины и вклад в размере 10 миллионов евро для передовой группы Специального трибунала для подготовки его оперативной структуры.

Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе во время визита в Киев в феврале заявил, что начало работы Спецтрибунала по преступлению российской агрессии зависит от "воли государств".

