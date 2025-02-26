У Норвегії туриста видворили із забороною в’їзду на 5 років за небезпечне водіння

У Норвегії іноземного туриста оштрафували на майже 800 євро і видворили з країни із забороною в’їзду на 5 років за небезпечні дії за кермом.

Про це повідомляє NRK, пише "Європейська правда".

Туриста з Китаю, що приїхав на норвезькі Лофотенські острови, оштрафували на 9000 крон (майже 800 євро) і видворили з Норвегії із забороною в’їзду на 5 років через неадекватне керування автомобілем, що могло призвести до ДТП.

Випадок стався ще на Новий рік, проте інформація про рішення потрапила у ЗМІ лише зараз.

Водій, рухаючись по засніженій дорозі, хаотично перелаштовувався, часто їхав по середині дороги або по зустрічній, що кілька разів примушувало зустрічні транспортні засоби – і легкові авто, і важкі фури – зупинитись, щоб уникнути зіткнення з ним.

Коли автомобіль наздогнала поліція, виявилось, що чоловік за кермом – тверезий і не почувався зле.

За зафіксовані порушення його позбавили права на керування авто на території Норвегії, оштрафували на 9000 крон та ухвалили рішення про видворення із забороною в’їзду в країну у наступні 5 років.

Слід зазначити, що на Лофотенських островах дорожні умови взимку особливо небезпечні через специфіку рельєфу, часті повороти дороги, вітер і темряву протягом більшої частини доби.

Цієї зими на Лофотенах сталися щонайменш дві серйозні аварії пасажирських автобусів, в обох випадках вони перекинулись і опинились частково у воді. В одній з аварій загинули троє людей.

Минулого року у Норвегії оштрафували туриста на Шпіцбергені на понад 1100 доларів за надмірне наближення до моржа.