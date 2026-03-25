В Норвегии друзьям присудили тюрьму и большие штрафы за фальшивый вызов спасателей

Четверо молодых людей в Норвегии получили штрафы на общую сумму почти 7200 евро и короткие сроки заключения за шутливое использование сигналов тревоги, по которым началась реальная спасательная операция.

Об этом сообщает NRK, пишет "Европейская правда".

Случай произошел в ноябре 2025 года в одном из соседних с Олесунном муниципалитетов. Мониторинговые средства спасательных служб зафиксировали использование двух файеров-сигналов о необходимости в помощи – сначала одного, позже другого на некотором расстоянии от первого места.

После того подняли по тревоге полицию, вертолет и катера спасательных служб, воздушную бригаду неотложной медицинской помощи.

Поиски "людей, попавших в беду" продолжались около часа, пока выяснилось, что никакого несчастного случая не было – четверо молодых людей 20-30 лет, устыдившись, все-таки сообщили в полицию, что в шутку подали сигналы.

Двое из компании являются местными норвежцами, еще двое – их друзья из-за рубежа. Молодые люди считали, что выбрали достаточно глухие места, откуда их файеров не увидят.

По итогам рассмотрения дела в суде каждому из молодых людей присудили персональный штраф в размере 5000 крон (примерно 440 евро) и общие на всех 76 тысяч крон (6730 евро) компенсации спасательным службам за бесполезные расходы.

Кроме того, всем четырем придется отсидеть от 18 до 21 дня в тюрьме, с дополнительным двухлетним испытательным сроком.

Относительно быстрое добровольное признание учли как смягчающее обстоятельство.

В спасательных службах говорят, если бы не своевременное добровольное признание, операция могла бы длиться всю ночь и отвлечь ресурсы от реальной ситуации, где кто-то нуждался в помощи.

В прошлом году в Норвегии иностранного туриста выдворили с запретом въезда на пять лет за опасное вождение.

В Польше сняли с рейса и оштрафовали пассажира, который пошутил о ядерной бомбе в своем багаже.