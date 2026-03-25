СМИ узнали примерное содержание мирных предложений Трампа для Ирана

Соединенные Штаты при посредничестве Пакистана передали Тегерану "15 пунктов" требований для прекращения войны, среди них – об ограничении по оружию и признании права Израиля на существование.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на свои источники в регионе, пишет "Европейская правда".

Двое собеседников сообщили, что "предложение из 15 пунктов" от американской администрации передали Ирану через Пакистан.

В перечне есть требования по ограничениям на вооружение, которыми может обладать Иран, пункт о прекращении поддержки Ираном прокси-формирований в регионе. Также от Ирана требуют смириться с существованием Израиля.

Дональд Трамп в публичных комментариях по этому поводу упомянул также, что ключевое его ожидание – что Иран откажется от получения ядерного оружия и согласится отдать уже имеющиеся запасы высокообогащенного урана.

Также источники CNN говорят, что Пакистану предложили принять потенциальную встречу переговорщиков от США и Ирана позже на этой неделе, с американской стороны возможно участие вице-президента Джей Ди Вэнса.

Напомним, 23 марта Дональд Трамп объявил о приостановлении военных ударов по электростанциям и энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней, а 24 марта заявил, что в США "ведутся переговоры" по Ирану и что Тегеран "хотел бы заключить соглашение".

В военном руководстве Ирана насмешливо отреагировали, что Штаты "ведут переговоры сами с собой".

Также 25 марта ряд иранских СМИ опубликовали комментарии неназванного высокопоставленного чиновника из Тегерана о том, что Иран не примет Трампу "15 пунктов" и пока настроен сам определять, когда и на каких условиях завершать войну.