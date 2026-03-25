Король Дании поручил Фредериксен сформировать новое правительство

Король Дании Фредерик X поручил бывшему премьер-министру Метте Фредериксен сформировать новое правительство страны по итогам досрочных выборов.

Об этом сообщает TV2.

На встрече с лидером социал-демократов Метте Фредериксен король Фредерик X назначил ее руководителем переговоров по формированию нового правительства Дании.

До этого Социал-демократическая партия Фредериксен, Социалистическая народная партия, "Объединенный список", "Радикальные левые" и "Альтернатива", которые в совокупности располагают 84 мандатами, рекомендовали поручить ей руководящую роль в переговорах о формировании правительства.

До этого Фредериксен в рамках формальных процедур при смене правительства подала королю прошение об отставке.

Результаты голосования на досрочных выборах в Дании, которые состоялись во вторник, оставили неопределенным будущее Метте Фредериксен: ее левоцентристская Социал-демократическая партия потеряла позиции по сравнению с последними выборами 2022 года, как и ее два партнера в ушедшем в отставку правительстве.

Подробнее о контексте выборов в Дании читайте в статье "Выборы на фоне угроз Трампа".