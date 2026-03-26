Украина окончательно расстается с СНГ: Сибига объявил о расторжении 116 договоров

Кабинет министров Украины 25 марта принял решение о прекращении действия 116 международных договоров, заключенных ранее с правительствами России, Беларуси и в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ).

Об этом объявил министр иностранных дел Андрей Сибига в своем Facebook, сообщает "Европейская правда".

Как отметил министр, по инициативе МИД правительство прекратило действие 25 соглашений, денонсировало три и вышло из 88 международных договоров.

Из общего количества расторгнутых документов пять касаются РФ, 23 – Беларуси, 87 заключены в рамках СНГ. Также приостановлено действие одного трехстороннего договора между Украиной, Россией и Беларусью.

В этом контексте Сибига подчеркнул, что договорно-правовая база Украины должна соответствовать реалиям войны и новой архитектуре безопасности на европейском континенте.

По словам главы МИД, учитывая недавние указы президента о выходе из 31 договора в рамках СНГ и 14 законопроектов, зарегистрированных в Верховной Раде о прекращении действия 74 договоров, фактически завершается основной этап приведения договорной базы Украины в соответствие с реалиями войны.

"Это моя принципиальная позиция как министра – избавляться от всего, что может ослаблять Украину, отрезать все, что когда-то связывало нас с государством-агрессором, строить серьезную, стратегическую и долгосрочную линию обороны свободного мира на восточной границе Украины, а лучше – еще дальше за ней", – отметил он.

Украина прекратила свое участие в уставных органах СНГ еще в 2018 году, однако формально оставалась стороной ряда межгосударственных договоров.

С тех пор правительство и парламент начали постепенный процесс денонсации этих соглашений.

Известно также, что на фоне полномасштабной войны России против Украины Молдова начала постепенный выход из СНГ и за предыдущие годы денонсировала десятки соглашений, подписанных в рамках организации.

11 марта правительство Молдовы одобрило денонсацию основополагающих документов Содружества независимых государств, что является финальным шагом к выходу страны из СНГ.