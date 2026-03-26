Стармер: мы должны признать, что идет война на два фронта

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отметил, что несмотря на первоочередное значение для европейского региона российской агрессии против Украины, война идет "на два фронта".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sky News.

Стармер находится в Финляндии на встрече военного альянса Объединенных экспедиционных сил (JEF).

Его спросили, как правительство собирается платить за все свои оборонные обязательства, и нужно ли увеличивать оборонные расходы до 3,5% ВВП гораздо раньше, чем он планирует сейчас.

Премьер-министр сказал, что хотя в центре внимания сегодняшнего заседания JEF является российская агрессия в Украине, "мы должны признать, что война идет на два фронта".

"Это иранский конфликт и украинский конфликт, который продолжается. Сегодня я буду говорить с союзниками о том, что еще мы можем сделать", – заявил Стармер.

По поводу оборонных расходов Стармер сказал, что будут дискуссии как по этому вопросу, так и по возможностям.

"Очевидно, что я уже взял на себя обязательство увеличить расходы на оборону. У нас есть обязательства идти дальше, и мы будем придерживаться этих обязательств", – додав він.

По данным СМИ, Вашингтон надеется провести раунд переговоров с Ираном по завершению войны в ближайшие выходные, 28-29 марта.

Известно, что США передали "список из 15 пунктов", которые фактически являются требованиями Вашингтона по завершению войны. В перечне есть требования по ограничениям на вооружение, которыми может обладать Иран, и пункт о прекращении поддержки прокси-формирований в регионе. Также от Ирана требуют смириться с существованием Израиля.

В то же время ряд иранских СМИ опубликовали комментарии неназванного высокопоставленного чиновника из Тегерана о том, что Иран не примет "15 пунктов" Трампа и пока настроен сам определять, когда и на каких условиях завершать войну.