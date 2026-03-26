В уряді Молдови попередили, що ризик відключень електрики зберігається

Молдові вдалося повністю покрити споживання електроенергії без звернення до екстрених закупівель, але влада попереджає, що ситуація на найближчі дні залишається невизначеною.

Про це заявив міністр енергетики Молдови Дорін Жунгіету, якого цитує Radio Moldova, повідомляє "Європейська правда".

Міністр стверджує, що баланс системи залежить від щоденних обсягів імпорту.

"Аукціони з продажу потужностей проводяться щодня – потужностей може вистачити, а може й не вистачити. У разі недостатніх імпортних потужностей можливі два сценарії: або аварійне електропостачання, або, якщо його не вистачить, – щогодинні відключення", – зазначив він.

Хоча на ринку зараз є доступна енергія, головна проблема полягає в технічних обмеженнях передачі, які посилилися після виходу з ладу лінії "Ісакча-Вулканешти".

За цих умов пропускна здатність для імпорту була зменшена, і влада змушена щодня регулювати баланс енергосистеми.

"З виведенням з експлуатації лінії "Ісакча-Вулканешти" ми втратили значну частину пропускної здатності для імпорту. Зараз проводяться щоденні перерахунки з урахуванням як дефіциту, так і імпорту, а також наявних потужностей України. Ми докладаємо всіх зусиль, щоб розподілити невикористані потужності України на нашу користь за допомогою різних механізмів, узгоджених між операторами ліній електропередачі", – пояснив Жунгіету.

Водночас підготовка до ремонтних робіт на пошкодженій інфраструктурі вже триває, і вони мають розпочатися найближчими днями; їхня тривалість, за оцінками, становитиме приблизно один тиждень.

Ремонт виконуватиме український оператор на підставі чинних угод, оскільки уражений сегмент розташований на території України.

Влада Молдови звернулася до населення, установ та підприємств із закликом скоротити споживання енергії, особливо у години пікового навантаження.

Рекомендації насамперед спрямовані на уникнення використання енергоємного обладнання у періоди пікового навантаження на мережу, а також на скорочення освітлення там, де це не є суворо необхідним.

Нагадаємо, ЛЕП "Ісакча – Вулканешти" – основний канал імпорту електроенергії з Румунії до Молдови.

Вона відключилась увечері 23 березня, коли, як повідомлялось, Одесу атакували російські дрони.

Також стало відомо, що поблизу пошкодженої інфраструктури високовольтної лінії у Молдові знайшли уламки БпЛА.

Через пошкодження ЛЕП парламент Молдови проголосував за запровадження надзвичайного стану на тлі ризиків перебоїв з електропостачанням.