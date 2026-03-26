В правительстве Молдовы предупредили, что риск отключений электроэнергии сохраняется

Молдове удалось полностью покрыть потребление электроэнергии без обращения к экстренным закупкам, но власти предупреждают, что ситуация на ближайшие дни остается неопределенной.

Об этом заявил министр энергетики Молдовы Дорин Жунгиету, которого цитирует Radio Moldova, сообщает "Европейская правда".

Министр утверждает, что баланс системы зависит от ежедневных объемов импорта.

"Аукционы по продаже мощностей проводятся ежедневно – мощностей может хватить, а может и не хватить. В случае недостаточных импортных мощностей возможны два сценария: либо аварийное электроснабжение, либо, если его не хватит, – ежечасные отключения", – отметил он.

Хотя на рынке сейчас есть доступная энергия, главная проблема заключается в технических ограничениях передачи, которые усилились после выхода из строя линии "Исакча-Вулканешти".

В этих условиях пропускная способность для импорта была уменьшена, и власти вынуждены ежедневно регулировать баланс энергосистемы.

"С выводом из эксплуатации линии "Исакча-Вулканешти" мы потеряли значительную часть пропускной способности для импорта. Сейчас проводятся ежедневные перерасчеты с учетом как дефицита, так и импорта, а также имеющихся мощностей Украины. Мы прилагаем все усилия, чтобы распределить неиспользованные мощности Украины в нашу пользу с помощью различных механизмов, согласованных между операторами линий электропередачи", – пояснил Жунгиету.

В то же время подготовка к ремонтным работам на поврежденной инфраструктуре уже идет, и они должны начаться в ближайшие дни; их продолжительность, по оценкам, составит примерно одну неделю.

Ремонт будет выполнять украинский оператор на основании действующих соглашений, поскольку поврежденный участок расположен на территории Украины.

Власти Молдовы обратились к населению, учреждениям и предприятиям с призывом сократить потребление энерги.

Рекомендации в первую очередь направлены на то, чтобы избегать использования энергоемкого оборудования в периоды пиковой нагрузки на сеть, а также на сокращение освещения там, где это не является строго необходимым.

Напомним, ЛЭП "Исакча – Вулканешти" – основной канал импорта электроэнергии из Румынии в Молдову.

Она отключилась вечером 23 марта, когда, как сообщалось, Одессу атаковали российские дроны.

Также стало известно, что вблизи поврежденной инфраструктуры высоковольтной линии в Молдове нашли обломки БПЛА.

Из-за повреждения ЛЭП парламент Молдовы проголосовал за введение чрезвычайного положения на фоне рисков перебоев с электроснабжением.