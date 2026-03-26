Зеленський: якщо ЄС не вдасться розблокувати 90 млрд євро, сподіваємось на альтернативу

Україна сподівається на те, що ЄС зможе розблокувати позику на 90 млрд євро, або ж забезпечить альтернативу, яка дозволить отримати кошти.

Як передає "Європейська правда", про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю Le Monde, фрагменти якого наведені у соцмережах глави держави.

Зеленський нагадав, що надання Україні позики – це позиція, узгоджена всіма лідерами ЄС наприкінці 2025 року.

"Ми будемо вдячні, якщо вони зможуть розблокувати цей формат. Якщо не розблокують, ми сподіваємося на альтернативу, яка дозволить отримати ці кошти, інакше українська армія буде недофінансована. Буде недофінансоване виробництво дронів – далекобійних, дронів-перехоплювачів, а також систем протиповітряної оборони, тому що ми звідти виділяємо гроші і на європейські системи ППО, і на американські ракети РАС-3", – пояснив президент.

Він наголосив, що це ризик для всіх, зокрема для європейської безпеки.

"Я вважаю, що ніякого краху не буде і європейці вирішать і це питання", – додав Зеленський.

В той же час канцлер Німеччини Фрідріх Мерц сумнівається, що питання щодо заблокованого Угорщиною кредиту Європейського Союзу для України на 90 мільярдів євро вдасться вирішити швидко.

Нагадаємо, 19 березня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Будапешт не розблокує жодне сприятливе для України рішення, поки Київ не відновить постачання російської нафти трубопроводом "Дружба".

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Україна буде змушена відновити постачання російської нафти трубопроводом "Дружба", оскільки у неї "закінчаться гроші".

А 25 березня Орбан оголосив про припинення постачання газу до України до відновлення транзиту через "Дружбу".