Зеленский: если ЕС не удастся разблокировать 90 млрд евро, надеемся на альтернативу

Украина надеется на то, что ЕС сможет разблокировать заем в 90 млрд евро, или же обеспечит альтернативу, которая позволит получить средства.

Как передает "Европейская правда", об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью Le Monde, фрагменты которого приведены в соцсетях главы государства.

Зеленский напомнил, что предоставление Украине займа – это позиция, согласованная всеми лидерами ЕС в конце 2025 года.

"Мы будем благодарны, если они смогут разблокировать этот формат. Если не разблокируют, мы надеемся на альтернативу, которая позволит получить эти средства, иначе украинская армия будет недофинансирована. Будет недофинансировано производство дронов – дальнобойных, дронов-перехватчиков, а также систем противовоздушной обороны, потому что мы оттуда выделяем деньги и на европейские системы ПВО, и на американские ракеты РАС-3", – пояснил президент.

Он подчеркнул, что это риск для всех, в частности для европейской безопасности.

"Я считаю, что никакого краха не будет и европейцы решат и этот вопрос", – добавил Зеленский.

В то же время канцлер Германии Фридрих Мерц сомневается, что вопрос относительно заблокированного Венгрией кредита Европейского Союза для Украины на 90 млрд евро удастся решить быстро.

Напомним, 19 марта премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не разблокирует ни одно благоприятное для Украины решение, пока Киев не возобновит поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба".

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина будет вынуждена возобновить поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба", поскольку у нее "закончатся деньги".

А 25 марта Орбан объявил о прекращении поставок газа в Украину до восстановления транзита через "Дружбу".