Прем’єрка Латвії закликала Європу наростити виробництво дронів

Прем’єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня заявила, що Європі "треба обговорити, як ми можемо розвинути наші можливості у сфері безпілотників".

Як повідомляє "Європейська правда", заяву очільниці уряду Латвії наводить The Guardian.

Сіліня наголосила на необхідності обговорити ситуацію в Україні після нещодавніх "дуже серйозних" атак з боку Росії.

"Ми маємо вирішити, що нам потрібно виробляти їх (дронів. – Ред.) більше", – каже Сіліня.

Крім того, вона додала, що "без цих можливостей зараз неможливо виграти жодну війну".

Сіліня також заявила про необхідність продовжувати санкції ЄС проти Росії, щоб "позбавити її фінансових ресурсів" для фінансування війни проти України, але, очевидно, їх продовжує блокувати Угорщина.

Нагадаємо, 25 березня невідомий безпілотник залетів на територію Латвії і розбився там. Повідомлялося, що дрон залетів з Росії.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс пізніше підтвердив, що дрон ідентифікували як український.

Також тієї ночі повідомили, що українські дрони залетіли на територію Естонії.

За даними естонської сторони, ця група БпЛА прямувала атакувати російський порт Усть-Луга, від якого до території Естонії – менше як 30 км, а найкоротший маршрут від території України пролягає уздовж східних кордонів Латвії та Естонії.