Премьер Латвии призвала Европу нарастить производство дронов

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что Европе "надо обсудить, как мы можем развить наши возможности в сфере беспилотников".

Как сообщает "Европейская правда", заявление главы правительства Латвии приводит The Guardian.

Силиня также подчеркнула необходимость обсудить ситуацию в Украине после недавних "очень серьезных" атак со стороны России.

"Мы должны решить, что нам нужно производить их (дронов. – Ред.) больше", – говорит Силиня.

Кроме того, она добавила, что "без этих возможностей сейчас невозможно выиграть ни одну войну".

Силиня также заявила о необходимости продолжать санкции ЕС против России, чтобы "лишить ее финансовых ресурсов" для финансирования войны против Украины, но, очевидно, их продолжает блокировать Венгрия.

Напомним, 25 марта неизвестный беспилотник залетел на территорию Латвии и разбился там. Сообщалось, что дрон залетел из России.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс позже подтвердил, что дрон идентифицировали как украинский.

Также той ночью сообщили, что украинские дроны залетели на территорию Эстонии.

По данным эстонской стороны, эта группа БпЛА направлялась атаковать российский порт Усть-Луга, от которого до территории Эстонии – менее 30 км, а кратчайший маршрут от территории Украины пролегает вдоль восточных границ Латвии и Эстонии.