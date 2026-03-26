Китай відмовився підтвердити дати візиту Трампа

Міністерство закордонних справ Китаю відмовилося підтвердити дати майбутнього візиту президента США Дональда Трампа, про які 25 березня оголосив Білий дім.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив речник китайського МЗС Лінь Цзянь, якого цитує CNN.

Речник зовнішньополітичного відомства зазначив, що Китай і США "підтримують контакти" щодо саміту, і що "президентська дипломатія відіграє незамінну стратегічну керівну роль у китайсько-американських відносинах".

Спочатку візит Трампа до Пекіна був запланований на наступний тиждень – це був би перший візит президента США до Китаю за вісім років – але він відклав поїздку через війну з Іраном.

У Білому домі раніше оголосили, що Трамп має відвідати Китай 14–15 травня.

Нові запропоновані дати також скорочують початковий триденний візит, спочатку запланований на 31 березня – 2 квітня, до двох днів.

Китайські джерела раніше вказували CNN, що війна проти Ірану може ще більше вплинути на переговори або призвести до того, що будь-яка зі сторін повністю вийде з них, при цьому Китай розглядає жертви серед китайців або збитки китайським активам як потенційні червоні лінії.

ЗМІ раніше повідомили, що адміністрація Трампа заявляє іноземним офіційним особам та іншим, що не призначатиме нової дати саміту між очільником Білого дому і лідером Китаю Сі Цзіньпіном доти, доки не завершиться конфлікт з Іраном.