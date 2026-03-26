Китай отказался подтвердить даты визита Трампа

Министерство иностранных дел Китая отказалось подтвердить даты предстоящего визита президента США Дональда Трампа, о которых 25 марта объявил Белый дом.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил представитель китайского МИД Линь Цзянь, которого цитирует CNN.

Представитель внешнеполитического ведомства отметил, что Китай и США "поддерживают контакты" по саммиту и что "президентская дипломатия играет незаменимую стратегическую руководящую роль в китайско-американских отношениях".

Первоначально визит Трампа в Пекин был запланирован на следующую неделю – это был бы первый визит президента США в Китай за восемь лет – но он отложил поездку из-за войны с Ираном.

В Белом доме ранее объявили, что Трамп должен посетить Китай 14-15 мая.

Новые предложенные даты также сокращают первоначальный трехдневный визит – запланированный на 31 марта – 2 апреля – до двух дней.

Китайские источники ранее указывали CNN, что война против Ирана может еще больше повлиять на переговоры или привести к тому, что любая из сторон полностью выйдет из них, при этом Китай рассматривает жертвы среди китайцев или ущерб китайским активам как потенциальные красные линии.

СМИ ранее сообщили, что администрация Трампа заявляет иностранным официальным лицам и другим, что не будет назначать новой даты саммита между главой Белого дома и лидером Китая Си Цзиньпином до тех пор, пока не завершится конфликт с Ираном.