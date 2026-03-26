Зеленський про стосунки з Трампом: я не коробка цукерок чи машина, щоб подобатися

Президент Володимир Зеленський прокоментував повідомлення про напружені стосунки між ним і американським лідером Дональдом Трампом.

Про це він сказав в інтерв'ю Reuters, передає "Європейська правда".

Український лідер відкинув минулу напруженість у відносинах між ним і Трампом.

"Я не коробка цукерок і не машина, щоб подобатися чи не подобатися тим чи іншим людям", – сказав він.

"На мою думку, президент Сполучених Штатів дивиться на це більш прагматично, і він, напевно, хоче, щоб війна закінчилася якнайшвидше. Ми також хочемо зробити це швидко", – заявив Зеленський.

Раніше цього місяця Зеленський пожартував, що був би "не найулюбленішим сином" Трампа.

Крім того, він висловив впевненість, що американському лідерові подобаються спілкування і зустрічі з ним.

Президент України Володимир Зеленський у цьому ж інтерв'ю заявив, що США пропонують Києву свої гарантії безпеки в обмін на виведення українських військ з неокупованої частини Донецької та Луганської областей.

За даними ЗМІ, після початку американської операції в Ірані американський президент Дональд Трамп втрачає інтерес до переговорів щодо мирного врегулювання розв'язаної РФ війни проти України.