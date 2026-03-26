Зеленский об отношениях с Трампом: я не коробка конфет или машина, чтобы нравиться

Президент Владимир Зеленский прокомментировал сообщения о напряженных отношениях между ним и американским лидером Дональдом Трампом.

Об этом он сказал в интервью Reuters, передает "Европейская правда".

Украинский лидер отверг прошлую напряженность в отношениях между ним и Трампом.

"Я не коробка конфет и не машина, чтобы нравиться или не нравиться тем или иным людям", – сказал он.

"По моему мнению, президент Соединенных Штатов смотрит на это более прагматично, и он, наверное, хочет, чтобы война закончилась как можно быстрее. Мы также хотим сделать это быстро", – заявил Зеленский.

Ранее в этом месяце Зеленский пошутил, что был бы "не самым любимым сыном" Трампа.

Кроме того, он выразил уверенность, что американскому лидеру нравится общение и встречи с ним.

Президент Украины Владимир Зеленский в этом же интервью заявил, что США предлагают Киеву свои гарантии безопасности в обмен на вывод украинских войск из неоккупированной части Донецкой и Луганской областей.

По данным СМИ, после начала американской операции в Иране американский президент Дональд Трамп теряет интерес к переговорам по мирному урегулированию развязанной РФ войны против Украины.