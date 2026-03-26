Трамп: США никогда не забудут поведение НАТО во время войны с Ираном

Президент США Дональд Трамп в очередной раз выступил с резкой критикой союзников по НАТО, отметив, что они "абсолютно ничего не сделали, чтобы помочь" в операции против Ирана.

Об этом он написал в своей соцсети Truth Social, сообщает "Европейская правда".

Трамп подчеркнул, что США ничего не будут требовать от НАТО, но "никогда не забудут этот очень важный момент".

"Страны НАТО абсолютно ничего не сделали, чтобы помочь с безумной страной Ираном, которая сейчас военно уничтожена. США ничего не требуют от НАТО, но "никогда не забудут" этот очень важный момент", – отметил президент США.

После отказа ряда стран НАТО принять участие в операции для разблокирования прохода через Ормузский пролив Трамп обрушился на них с критикой. Одновременно он утверждал, что Штаты "не нуждаются в помощи" в этой задаче.

Президент США также назвал НАТО "бумажным тигром" и заявил, что Соединенные Штаты запомнят этот шаг со стороны союзников.