В Литве перехватили дрон с контрабандой, который летел из Беларуси

Литовские пограничники перехватили беспилотник, который прилетел из Беларуси и перевозил контрабандные сигареты.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Сообщается, что инцидент произошел в ночь на среду, 25 марта, вблизи города Девьянишкес, что находится в нескольких километрах от белорусской границы.

Сотрудники Государственной пограничной службы Литвы заметили беспилотник в пограничном лесу. БпЛА двигался вглубь страны, поэтому правоохранители посадили дрон средствами радиоэлектронной борьбы.

Фото: VSAT

Летательный аппарат перевозил 240 пачек сигарет с белорусскими марками.

В связи с инцидентом было начато административное производство за приобретение и перевозку контрабандных товаров.

По данным Государственной пограничной службы, в этом году в Литве перехватили 10 дронов с контрабандой, которые пытались переправить нелегальные сигареты из Беларуси.

В частности, о таком инциденте сообщали в феврале.

Напомним, более распространенной проблемой являются метеозонды с контрабандными сигаретами, из-за которых нередко приходится закрывать аэропорт Вильнюса.

В декабре 2025 года из-за регулярности таких инцидентов литовское правительство объявило чрезвычайное положение.