У ключовому аеропорту Нідерландів перехопили контрабанду з 260 яєць папуги

Нідерландські служби виявили приховану спробу провезення понад 260 яєць папуг, ймовірно, викрадених з дикої природи; одне пташеня проклюнулося прямо під час інспекції.

Про це повідомляє NOS, пише "Європейська правда".

Нідерландське агентство з безпеки продуктів і споживчих товарів вилучило у мандрівників в аеропорту "Схіпхол" 261 яйце папуги, які, як припускають, могли викрасти з дикої природи.

Яйця вилучили у чоловіка й жінки, які транзитом летіли з країн Латинської Америки в Азію. Вантаж замаскували у ручній поклажі, загорнувши кожне окремо в папір, ще частину – у футболки. Пара не мала ніяких документів на підтвердження походження яєць і права володіння і транспортування.

Розбираючи крихкий вантаж, митники почули писк пташеняти, яке у той момент почало прокльовуватися. Пташеня і решту яєць терміново передали спеціалізованому притулку, де про них подбають належним чином.

Поки невідомо, до якого саме виду належать контрабандні яйця і пташеня, яке вже вилупилось.

Зазначають, що контрабанда екзотичних видів птахів, у тому числі папуг, є прибутковим тіньовим бізнесом.

У 2024 році на сербському кордоні вилучили 380 птахів, яких намагались приховано вивезти у Болгарію, а у Туреччині – десятки екзотичних тварин, незаконно ввезених з Греції.

У Франції в 2025 році перехопили великий вантаж м’яса панголіна, яке везли контрабандою з Африки.